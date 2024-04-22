В последнем отчете МВФ отметил, что биткойн стал важным финансовым инструментом в странах, страдающих от гиперинфляции, таких как Аргентина и Венесуэла. Что касается курса криптовалюты к доллару, то он продолжает расти.
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Как изменилась цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 22 апреля выглядел следующим образом:
Bitcoin(BTC) – 66,02 тысячи доллара за монету (+1,41% за сутки);
Ethereum(ETH) – 3,18 тысячи доллара за монету (+0,58% за сутки).
В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн все частіше слугує важливим каналом для транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної фінансової нестабільності.
За даними МВФ значні обсяги транзакцій походять з Аргентини та Венесуели, де громадяни страждають від гіперінфляції. В таких країнах біткойн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства й доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.