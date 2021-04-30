Мендель йде з посади прессекретарки президента, – ЗМІ

Прессекретарка президента Юлія Мендель, ймовірно, покидає свою посаду. Наразі невідомо, хто її замінить.
Джерело:"Бабель"
Мендель сама написала заяву на звільнення. Видання повідомило, що таку інформацію підтвердили двоє співрозмовників в Офісі Президента.
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На якій посаді може залишитись Мендель
Журналіст "Української правди" Роман Кравець теж написав, що Мендель більше не буде речницею президента, тож їй шукають заміну. Однак Кравець припустив, що вона таки залишиться в пресслужбі, але на іншій посаді.
Водночас LB.ua, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Зеленський погодив звільнення, але Мендель буде працювати в ОП радницею щодо зовнішньополітичних питань.
Причини такого рішення поки невідомі. Сама прессекретарка офіційно не підтверджувала інформацію про звільнення. Зауважимо, Мендель обіймає посаду прессекретарки президента майже 2 роки.
Що відомо про Юлію Мендель
- Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Перед тим глава держави оголошував конкурс.
- Мендель має значний досвід у журналістиці. Вона раніше працювала на телеканалах ICTV, "Експресо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.
- У 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси журналістка побувала в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. У 2016 році їздила на тренінг для журналістів до Єльського університету, США.
- Вже на посаді Мендель потрапляла у низку скандалів та курйозів. Наприклад, наприкінці вересня 2019 року Юлія Мендель відштовхнула журналіста "Схем" Сергія Андрушка, коли Зеленський та тодішній голова ОП Андрій Богдан приїхали під будівлю Вищого антикорупційного суду.
- У квітні речниця заявила, що в Україні є своя російська мова. Це обурило користувачів мережі.
- До речі, відповідно до декларації, у 2020 році Мендель заробила 684 тисячі гривень. Це у 2 рази більше, ніж зарплата Володимира Зеленського.