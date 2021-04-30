Мендель йде з посади прессекретарки президента, – ЗМІ

Прессекретарка президента Юлія Мендель, ймовірно, покидає свою посаду. Наразі невідомо, хто її замінить.

Мендель сама написала заяву на звільнення. Видання повідомило, що таку інформацію підтвердили двоє співрозмовників в Офісі Президента.

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На якій посаді може залишитись Мендель

Журналіст "Української правди" Роман Кравець теж написав, що Мендель більше не буде речницею президента, тож їй шукають заміну. Однак Кравець припустив, що вона таки залишиться в пресслужбі, але на іншій посаді.

Водночас LB.ua, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Зеленський погодив звільнення, але Мендель буде працювати в ОП радницею щодо зовнішньополітичних питань.

Причини такого рішення поки невідомі. Сама прессекретарка офіційно не підтверджувала інформацію про звільнення. Зауважимо, Мендель обіймає посаду прессекретарки президента майже 2 роки.

Що відомо про Юлію Мендель