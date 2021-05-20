У мене немає часу думати про Путіна, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що його пріоритетним завданням є закінчення війни на Сході України. При цьому він не має часу думати про російського президента Володимира Путіна.

Таку думку глава держави висловив під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства. Зеленський зауважив, що його увага максимально зосереджена на зустрічі у певному форматі, яка може наблизити українців до закінчення війни.

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За словами президента, він дуже обережно ставиться до характеристики Путіна. Як зауважив глава держави, якщо просто словами й закликами, які ні до чого не призводять, Україна буде збільшувати можливість ескалації, то він собі цього не пробачить.

У мене немає часу думати про президента Росії Володимира Путіна,

– наголосив Зеленський.

Як підсумував президент, найважливішим завданням для нього є закінчення війни на Донбасі. Вже після цього він говоритиме, що й про кого він відверто думає.

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