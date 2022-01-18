У мережі кажуть про евакуацію іноземців з України: посольство Великої Британії спростувало чутки

18 січня 2022 , 14:40
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Джерело:

24 канал

Посольство Великої Британії в Україні у коментарі 24 каналу спростувало інформацію про підготовку до евакуації своїх громадян з української території. Відповідну інформацію у середині січня почали активно обговорювати у мережі.

Наміри евакуації з України через російську агресію обговорюють у закритій спільноті Expats in Kyiv. Зокрема, користувач мережі Гійом Домбровський написав, що чув від друга з Великої Британії, начебто посольство готує евакуацію.

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Зауважте, що ці повідомлення не відповідають дійсності,
– наголосили у посольстві.

Зауважте! Видання The New York Times у січні 2022 року повідомило, що Росія начебто почала вивозити своїх дипломатів з України. За даними видання, загалом виїхали вже 30 сімей. Водночас у МЗС країни-окупантки цю інформацію спростовують.

Блінкен відвідає Україну

  • ЗМІ повідомили, що 19 лютого в Україну прибуде голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.
  • Наразі порядок денний не оприлюднили. Водночас вочевидь політик обговорюватиме безпекове питання. 
  • Зокрема, стягування російських військ до українських кордонів.
  • Серед тем можуть бути санкції, які запровадять проти Росії у випадку вторгнення.

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Автор: Мар'яна Бекало