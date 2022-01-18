У мережі кажуть про евакуацію іноземців з України: посольство Великої Британії спростувало чутки

Посольство Великої Британії в Україні у коментарі 24 каналу спростувало інформацію про підготовку до евакуації своїх громадян з української території. Відповідну інформацію у середині січня почали активно обговорювати у мережі.

Наміри евакуації з України через російську агресію обговорюють у закритій спільноті Expats in Kyiv. Зокрема, користувач мережі Гійом Домбровський написав, що чув від друга з Великої Британії, начебто посольство готує евакуацію.

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Зауважте, що ці повідомлення не відповідають дійсності,

– наголосили у посольстві.

Блінкен відвідає Україну

ЗМІ повідомили, що 19 лютого в Україну прибуде голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Наразі порядок денний не оприлюднили. Водночас вочевидь політик обговорюватиме безпекове питання.

Зокрема, стягування російських військ до українських кордонів.

Серед тем можуть бути санкції, які запровадять проти Росії у випадку вторгнення.

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