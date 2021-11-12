У мережі поширюють ймовірну карту мігрантів з "планом Б" через Україну: що кажуть прикордонники

Мігранти з Близького Сходу, які рухаються з Білорусі, намагаються потрапити в Європу через кордони Польщі та Литви. У мережі з'явився нібито їхній "план Б" – рух через Україну та Словаччину.

Згідно з опублікованою картою, люди хочуть рухатись через територію України та Словаччини. Про це написав у фейсбуці журналіст Юрій Фізер.

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У мережі опублікували нібито "план Б" мігрантів через Україну

В одному з чатів для біженців у Білорусі виклали мапу з альтернативним маршрутом до Європи – через Україну і Словаччину,

– написав журналіст.

У мережі пишуть, що, ймовірно, мовиться про так званий "план Б" мігрантів.

У мережі оприлюднили ймовірний план мігрантів / Фото Юрія Фізера

У Держприкордонслужбі запевнили, що ситуація контрольована

Прессекретар ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 каналу пригадав, що 11 листопада очільник МВС та глава Держприкордонслужби заявили, що "наразі ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована". Речник пояснив, що ситуація спокійна, прикордонники наразі "не відмічають груп незаконних мігрантів".

Але ми враховуємо ситуацію, яка є на кордоні Польщі, Латвії та Литви. Ми мусимо бути готові, якщо влада Білорусі спрямує в бік України керований нею потік незаконних мігрантів,

– заявив Демченко.

Додав, щоб не допустити незаконного перетину кордону, наразі вже вийшли перші резерви до кордону з Білоруссю.

Розвідка не фіксує руху в сторону України

Речник також прокоментував інформацію з телеграм-каналів, що на пункті пропуску Городище – Верхній Теребежів, який на працює через карантин, за неперевіреними даними, журналістів зустрів один прикордонник.

Демченко запевнив, що всі резерви будуть максимально близько до державного кордону.

Наразі розвідка не фіксує руху в бік України. Як тільки буде найменша ймовірність того, що групи спрямують в напрямку України – ми будемо там чекати,

– заявив Демченко.

Речник пояснив, що збирають інформацію від розвідки через спостереження, завдяки безпілотникам та авіації. Усе для того, щоб зрозуміти, де може бути ризик.

Андрій Демченко запевнив, що у відомстві визначили напрямки, де може бути порушення кордону й там посилюють охорону.

Додав, що на прикладі Польщі розуміють, – відбувається підвіз нелегальних мігрантів у напрямку пунктів пропуску, а далі вони вже йдуть в ліси, де "фактично формують скупчення людей".

Коротко про ймовірний рух мігрантів через Україну

11 листопада Денис Монастирський перевірив стан охорони державного кордону з Білоруссю на Волині. Він заявив, що додатково його охоронятимуть 8 500 військових.

Зокрема мовилось про представників Держприкордонслужби, Нацгвардії та Національної поліції. Також на чергуванні будуть 15 літаків МВС, які при потребі перекидатимуть сили на кордон.

11 листопада голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко запевнив, що ситуацію на кордоні України та Білорусі повністю контролюють й ніяких загроз для нашої держави немає.

12 листопада секретар РНБО заявив, що на українському кордоні є проблемна точка, проте не сказав, яка саме. Олексій Данілов пояснив, що цю проблемну точку напередодні відвідали Денис Монастирський, Сергій Дейнеко, Ігор Клименко та голова Нацгвардії Юрій Лебідь. Вони обговорили відпрацювання дій щодо захисту від ймовірної спроби прориву українського кордону.