Меркель і Байден обговорили ситуацію в Афганістані

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден 18 серпня провели телефонну розмову. Головною темою стала ситуація в Афганістані та евакуація з аеропорту Кабула.

Лідери США та Німеччини домовилися про співпрацю військових обох країн в аеропорті Кабула, де досі триває евакуація.

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Ініціатором переговорів стала Меркель

Переговори між Меркель та Байденом відбулися з ініціативи німецької сторони. Окрім евакуації громадян Німеччини з Кабула, важливою темою розмови стали афганські біженці. Сторони обговорили допомогу громадянам Афганістану, які бажають втекти від режиму "Талібану".

Також Ангела Меркель зателефонувала президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву й подякувала за допомогу в евакуації німецьких громадян. Літаки дорогою з Кабула здійснювали дозаправлення в Ташкенті.

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