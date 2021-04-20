Меркель не відповіла, чи вважає Путіна вбивцею, проте каже, що критикує його особисто

Після виступу на сесії ПАРЄ канцлерка Німеччини Ангела Меркель не відповіла на питання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею. Проте політикиня запевнила, що критикує його в особистих розмовах.

Питання Меркель поставив делегат від України нардеп Олексій Гончаренко. Приклад з глави Білого дому Джо Байдена канцлерка не взяла і ствердно не відповіла.

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Меркель каже, що не приховує критики Путіна

Що стосується Володимираа Путіна, скажу своїми словами, коли мовиться про критику на його адресу, я її не приховую, говорю йому в особистих розмовах,

– сказала Меркель.

Теми, які піднімає Меркель у переговорах з російським президентом, стосуються також порушення прав людини, зокрема і ситуації з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним. Канцлерка каже, що могла б і перерахувати й більше питань.

Меркель назвала ситуацію на Донбасі і в Криму більше ніж тривожною

Зазначимо, що під час свого виступу у ПАРЄ Меркель назвала ситуацію на Донбасі та в Криму більш ніж тривожною. Разом з цим канцлерка наголосила, що Європа має тримати зв'язок з Росією попри всі розбіжності.

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