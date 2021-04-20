Меркель потрібно подякувати, – Кравчук про виступ канцлерки у ПАРЄ

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Кілька країн-учасниць Парламентської асамблеї Ради Європи закликали Росію припинити саботувати мирні перемовини та відвести свої війська від українських кордонів. Зокрема на ситуацію відреагувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Джерело:

24 канал

За позицію канцлерки їй необхідно подякувати. Таку думку висловила народна депутатка та представниця України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Меркель потрібно подякувати

За її словами, Меркель як політикиня не може дозволити собі сказати все.

Але Меркель потрібно подякувати за те, що вона була з самого початку і до кінця (з Україною – 24 канал), брала участь у розв'язанні конфлікту і війни. З 2014 року і до сьогодні вона є партнером України,
– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що Меркель під час свого виступу відзначила, що спілкувалась з Володимиром Зеленським і мала розмову з Володимиром Путіним.

Нагадаємо! У ПАРЄ закликали Кремль припинити ескалацію та стягнення військ біля українських кордонів. У своїй заяві підписанти наголосили, що саме Росія зриває мирні зусилля із регулювання ситуації на Донбасі.

"Позиція України, Франції та Німеччини є однаковою. Вони всі говорять втрьох з Росією, яка є безумовно агресором", – сказала нардепка.

Євгенія Кравчук відреагувала на виступ Ангели Меркель у ПАРЄ: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про виступ Меркель у ПАРЄ