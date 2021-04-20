Загострення в Україні: Меркель прокоментувала можливість зупинки "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що йде політична боротьба щодо "Північного потоку-2". За її словами, йдеться про розширення поля конфлікту щодо того, як далеко країна має зайти в питанні торгівлі з Росією.
Джерело:24 канал
На сесії ПАРЄ 20 квітня Англела Меркель заявила, що мир та безпека зараз вже не є чимось самими собою зрозумілими.
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Меркель про "Північний потік-2"
Англела Меркель відповіла на питання, чи не вважає вона, що на тлі подій в Україні та ситуації з Навальним та підтримки Німеччиною "Північного потоку-2" Євросоюзу слід мати єдиний підхід у відносинах з Росією.
"Я знаю, що є багато контроверсійних поглядів довкола "Північного потоку-2", зокрема знаю ставлення багатьох європейських країн. Але я хочу підкреслити те, що газ, який ще не йде по "Північному потоку-2", але йде по "Північному потоку-1", не є гіршим за газ, який йде через Україну, і газ, який йде через Туреччину з Росії", – сказала Меркель.
Вона додала, що Німеччина завжди виступала за те, щоб Україна залишалась транзитною країною газу в ЄС.
У мене склалося враження, що можливо в межах проєкту "Північний потік-2" мовиться про розширення поля конфлікту щодо того, як далеко ми повинні заходити в питаннях торгівлі з Росією, зокрема у питанні енергетики. У цьому контексті Німеччина виступила за будівництво "Північного потоку-2". Йде політична боротьба, бо багато інших бачать це питання по-іншому,
– сказала канцлерка.
Меркель зауважила, що ЄС проявляє "єдність" щодо відносин з Росією, запровадивши санкції у зв'язку з:
- справою Навального;
- незаконною анексією Криму;
- підтримкою Росією бойовиків на Донбасі.
Коротко про будівництво "Північного потоку-2"
- Росія почала будувати "Північний потік-2", щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У березні повідомляли, що "Північний потік-2" завершили будувати на 95%. Росія хоче завершити його у вересні 2021 року.
- У США вже вводили санкції проти будівництва. 8 квітня у ЗМІ повідомляли, що США підготували 2 пакети санкцій та ще не прийняли рішення стосовно них остаточно.
- У США планують створити посаду спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Його мета – припинити будівництва цього російського газопроводу. За словами Кремля, він "буде їздити і всім погрожувати".
- 15 квітня у Німеччині заявили, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі. Про це заявив Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.