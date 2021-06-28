Меркель сказала, чому виступила за проведення саміту ЄС-Росія

Ангела Меркель заявила, що переговори Євросоюзу та Росії були б корисними з низки причин. Канцлерка Німеччини вважає, що Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Лідери ЄС відхилили пропозицію Франції та Німеччини провести саміт з Росією. Це сталося після того, як Польща та країни Балтії виступили проти цього.

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За словами Меркель, лідери Євросоюзу визначили проблеми, які вони хочуть розв'язати з Росією. Також вони доручили чиновникам ознайомитися з форматами й умовами, за яких можуть тривати переговори з Кремлем.

На думку канцлерки Німеччини, це є кроком вперед, але ще не досягненням мети.

Тут я вважаю, що краще не тільки поговорити між собою, але й поставити перед російським президентом ці речі й сказати, що на такій основі плідна співпраця не може відбуватися,

– заявила Меркель німецьким та французьким чиновникам.

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Що цьому передувало