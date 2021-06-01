Меркель відправляє делегацію у США через "Північний потік-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього тижня відправляє до Вашингтона високопоставлену переговорну групу. Її мета – поговорити з адміністрацією США про "Північний потік-2".

Як пишуть ЗМІ, ця поїздка є символом покращення відносин між США та Німеччиною за президентства Джо Байдена. Делегація має зустрітися з помічником президента США Джейком Салліваном.

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Хто поїхав у США поговорити про "Північний потік-2"

Делегацію очолюватимуть радник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хекер та її головний економічний радник Ларс-Хендрік Роллер. Вони поговорять із радником США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та торговим представником Кетрін Тай.

Із кінця травня 2021 року у Балтійському морі почали активні роботи з прокладання "Північного потоку-2".

Участь бере судно-трубоукладач "Фортуна", проти якого раніше ввели санкції США.

У Німеччині запевняють, що на це є всі дозволи, а з "Фортуни" усі обмеження знято.

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".