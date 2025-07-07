Мерц хоче діяти радикально: політолог пояснив заяву канцлера щодо нападу Росії на Німеччину

Про агресивні плани Росії щодо Європи постійно попереджають західні політики. А канцлер Фридрих Мерц відверто заявив, що Росія вже сьогодні нападає на Німеччину.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом пояснив, на чому ґрунтується твердження канцлера Німеччини щодо дії Росії проти його країни. Також Німеччина, Данія та Швеція проводять в Балтійському морі перевірки російських нафтотанкерів з метою виявлення суден, що належать до "тіньового флоту" Росії.

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Добре, що у Німеччині з'явився такий канцлер

Фесенко підкреслив, що існують підстави, які дозволяють погодитися з висновками Фридриха Мерці щодо Росії.

Росія, дійсно, розпочала гібридну війну проти країн Європейського Союзу, що є членами НАТО, зокрема проти Німеччини. Про це свідчить ціла низка інцидентів,

– наголосив політолог.

Наприклад, планування замаху на вбивство голови німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, підозрілі диверсії на різних об'єктах в Німеччині, зокрема на військових підприємствах, об'єктах.

Тому гібридна війна Росії проти Німеччини, хоч і в обмежених масштабах, точково, але вже ведеться. Це навіть швидше перевірка, якою буде реакція на ці інциденти, наскільки готова влада країни дати відсіч таким атакам. Проте це не настільки масштабна гібридна війна, яка була з боку Росії проти України у 2014 році,

– пояснив він.

Однак те, що ці інциденти так сприймаються, нехай публіцистично, є правильним, впевнений Фесенко. Проте після слів мають бути конкретні рішення та дії.

Водночас Мерц налаштований все ж таки більш критично щодо Росії. Він хоче діяти радикально та прямолінійно. Він – людина справи, і це добре, на думку політолога, що в Німеччині з'явився саме такий канцлер.

При цьому в Німеччині діє коаліційний уряд і в партнерах у християнських демократів є соціал-демократи, які нещодавно були при владі. У партії соціал-демократів є крило, представникам якого близька позиція Мерца, вони усвідомлюють загрози з боку Росії. Насамперед йдеться про міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Також є проросійське крило, яке коріннями пов'язано з ексканцлером Герхардом Шредером. Символічним фронтменом цієї сили виступає Петер Брандт, син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта. Він разом з великою групою достатньо помітних фігур в керівництві СДПН виступає за примирення з Росією,

– пояснив він.

Це символічний "новий східний курс", адже Віллі Брандт залишився в історії як автор "східного курсу Німеччини" на зближення з Радянським Союзом. У 1970-ті це, можливо, зіграло позитивну роль, що, імовірно, дозволило вийти з режиму гострої фази "холодної війни".

Однак зараз точно інша ситуація. Тому такі партнери для християнських демократів, на жаль, становлять проблему,

– наголосив Володимир Фесенко.

Фридрих Мерц хоч і достатньо рішучий, однак він, за словами політолога, обмежений коаліційним форматом теперішнього уряду.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини заявив, що Росія стежить за його країною, вчиняє саботажі, масово поширює фейки. За словами Мерца, Russia Today та інші канали "систематично дезінформують" населення. Все це є, впевнений він, "гібридною війною". і Росія "вже сьогодні нападає" на Німеччину. Він також зазначив, що сліди щодо нападів на інфраструктуру, підпалів та диверсій "ведуть до Росії".