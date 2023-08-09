"Я своїх дітей і чоловіка на війну не продавала": мешканку Краснодара погрожують убити

У дворі житлового будинку Краснодара сталися "розборки", які потрапили на камеру. Росіянки сперечалися щодо війни проти України, і думки розділилися.

На відео, яке потрапило в соцмережі, зафіксовано конфлікт між кількома росіянками. Вони дуже емоційно сперечаються, чути погрози. Цей випадок показує, що в Росії популярна практика доносів.

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Що саме сталося

Відповідно до повідомлень у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, у Краснодарі плели маскувальні сітки просто на дитячому майданчику. Одна з мешканок попросила цього не робити – і пропагандистів поплавило. Вони почали фільмувати жінку, яка мала сміливість виступити проти їхньої діяльності.

Чути, як одна з пропагандонок кричить, що у дворі сітки "матері плетуть своїм синам", а дружини – чоловікам. Вони закидали жінці, що та "сидить на лавочці спокійно, бо хтось там х*рачить в окопах".

Жінка не погодилася з ними.

Я своїх дітей і чоловіка не продавала на війну,

– резюмувала вона.

Тоді їй почали погрожувати "написати заяву" та закликали "наговорити" більше – щоб побільше наскаржитися в правоохоронні органи, мовляв, тут хтось виступив проти "СВО".

Жінка, на яку нападали, запитувала: "А що ви на мене напишете – донос? А про що – що я не така с*ка, як ви?" На це ті, хто їй погрожував, погодилися, що так – це буде донос.

У коментарях під відео пишуть, що жінці погрожують "здачею" до ФСБ і навіть убивством. Вона нібито "дискредитує" російську армію замість того, щоб "молитися на солдатів". Також лунають погрози на адресу її родини.

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Що в голові у мешканців боліт