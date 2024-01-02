Серйозні втрати для них, – авіаексперт про мету масованої атаки на Україну

Країна-терорист Росія 2 січня здійснила наймасштабнішу комбіновану ракетну атаку по Україні. Ворог підступно тероризує мирні міста, вбиваючи цивільне населення.

Експерт з авіації Валерій Романенко сказав 24 Каналу, чому росіяни активізували ракетні обстріли України. Зазначимо, що загальна вартість ранкової атаки столиці становить 620 мільйонів доларів.

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Росіяни втомилися чекати й почали обстріли

За даними ГУР МО, росіяни здатні виробляти близько 110 ракет. За чотири місяці окупанти накопичили до 500 ракет.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

"Зараз у них просто чешуться руки. Росіяни чекали морозів, а їх все ніяк немає, тому вирішили як буде, так і буде, й вдарили, не очікуючи найдошкульнішого для нас моменту", – мовив Романенко.

Повітряним силам ЗСУ 2 січня вдалося збити 72 ворожі цілі. Внаслідок російської агресії 5 людей загинули, понад сотню – поранено, пошкоджено будинки та автомобілі. Проте стратегічної мети ворог не досягнув.

Життя людей неоціненне й тут взагалі не можна порівнювати. Якщо підраховувати матеріальні збитки, то загалом росіяни більше втратили, ніж завдали нам шкоди,

– зазначив експерт з авіації.

Протягом масованих обстрілів 29 грудня та 2 січня Повітряні сили ЗСУ збили понад сотню ракет. Мінімальна вартість однієї повітряної цілі приблизно 3 мільйони, "Кинджалів" – 15 мільйонів.

"Для них це серйозні втрати, але вони йдуть на це, тому що треба рапортувати про успіхи, яких немає. Зараз треба казати, що вони нібито завдали шалених втрат, вбили 100 – 500 інструкторів НАТО", – додав Романенко.

Масована атака по Україні: коротко