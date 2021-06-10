Мета "Північного потоку-2" – внести розбрат, – Кулеба

Дмитро Кулеба зазначив, що "Північний потік-2" може створити занадто великі виклики для стримування агресивної політики Росії. Стосунки США та Німеччини він покращить лише на короткий період.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що наявний підхід до проблеми "Північного потоку-2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Щоправда, короткостроково.

Читайте також Будемо захищатися тим, що маємо, – Кулеба про новий напад Росії

Надалі може бути розбрат

За словами дипломата, довгостроково цей проєкт здатний створити непропорційно великі виклики для стримування агресії Росії.

Мета "Північного потоку-2" якраз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра, проблему неможливо вирішити, просто закривши на неї очі.

"Північний потік-2": останні новини