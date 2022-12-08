Основною метою війни Кремля в Україні став порятунок Путіна, – Яковенко

Порятунок від смерті президента Росії Володимира Путіна – єдина мета війни, яку Кремль розв’язав проти України. Інших цілей просто не залишилося. Однак сказати про це публічно Москва не може.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що зміщення цілей повномасштабної війни у країни-агресорки відбувалося поступово.

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Він пригадав, що спочатку Москва заявляла про так звану "денацифікацію та денаціоналізацію". У той час Росія прагнула захопити Україну та знищити владу і населення.

Завдання – врятувати Путіна

А коли стало зрозуміло, що ціль недосяжна, основною метою війни, зауважив Яковенко, поступово став порятунок життя однієї людини – Володимира Путіна.

Інших цілей цієї війни просто не залишилося. Сказати це публічно Москва не може, бо це дивно виглядає. До того ж це наштовхує на іншу думку – а чи варте життя Путіна того, щоб класти сотні інших життів,

– сказав російський опозиціонер.

Він відзначив, що аби замаскувати справжню мету війни російська пропаганда висуває різні нісенітниці, на кшталт того, що "ми рятуємося від українців", "українці збираються нас знищити", "українці хочуть нас з'їсти живцем" тощо.

Яковенко відмітив, що останнім часом дуже чітко проступає спроба Кремля надати цій війні релігійного та містичного характеру.

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Байки про антихристів і "православний джихад"

Зокрема, він розповів, що президента України Володимира Зеленського ворожа пропаганда називає антихристом.

! На російському ТБ активно розповідають про "політичний сатанізм, "православний джихад", а також про "західну вавилонську блудницю, одягнену в бронеліфчик, яка йде на Святу Русь".

Однак, як зауважив опозиційний журналіст, надати війні релігійного характеру – це безглузда витівка з однієї простої причини – Росія абсолютно нерелігійна країна.

Усі ці люди, які стоять зі свічками у храмі, ще вчора складали іспити на відмінно з курсів атеїзму. Це зовсім невіруючі люди, вони не мають Бога в душі,

– впевнений Яковенко.

За його спостереженням, нині у російському телевізорі починає зміщуватися центр уваги і поступово пропагандисти Соловйов та Скабеєва починають втрачати популярність.

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Натомість, як відзначив російський опозиціонер, їм на зміну приходять Микита Михалков зі своїм БесогонTV та Андрій Малахов з буцімто містиками і провидцями у телепрограмах.

Відбувається повне безумство, вже відкрите мракобісся,

– переконаний Яковенко.

На його думку, все це свідчить про остаточний кінець путінському режиму.

Зміщення цілей і риторики війни означає, що справа добігає кінця. Інша річ, що ця подорож до кінця може затягнутися, але сподіваємось, що ненадовго,

– підсумував Яковенко.

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