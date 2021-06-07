Ми дуже неприємно здивовані, – Зеленський відверто розповів про відносини з США

Президент України Володимир Зеленський 4 червня дав інтерв'ю американському порталу AXIOS. Проти ночі 7 червня його опублікували у мережі.

Головними темами розмови Зеленського з журналістами були відносини України та США. Окремо зачепили тему скасування президентом Байденом санкцій проти російського "Північного потоку-2".

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"Північний потік-2" – це зброя в руках Росії, кулі до якої не повинні готувати у США

Президент США Джо Байден скасував санкції до іноземних компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Запуск цього проєкту боляче вдарить по економіці України, і по енергетичній безпеці Європи загалом.

Чесно кажучи, ми дуже здивовані. Я вважаю, що "Північний потік-2" – це зброя. Зброя в руках Росії. І я відчуваю, що кулі для цієї зброї не може давати така велика країна, як Сполучені Штати Америки,

– сказав з цього приводу Президент України Володимир Зеленський.

І додав: "Це ж зразкова цивілізація, зразкова демократія у світі. Я завжди вважав, що Україна відстоювала ті ж принципи у Європі. Ось чому я відчуваю, що це рішення... На жаль, воно точно не спрямоване на підтримку України".

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Зеленський переконаний, що "у справі "Північного потоку-2" США залишились останнім стійким форпостом", і що "тільки США здатні зупинити це будівництво". За його словами, у телефонній розмові з Байденом прозвучали такі ж сигнали.

Усі експерти й дипломати мали однакове розуміння, що Байден знає Україну краще за всіх, що він розуміє всі питання, і, що найголовніше, – усі ризики для безпеки. Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані,

– ще раз наголосив Зеленський, коментуючи рішення Байдена скасувати санкції.

Окрім самого рішення США був й інший сюрприз, як зауважив Володимир Зеленський. Мовиться про те, що Україна дізналася про скасування санкцій через пресу.

Чи міг би Байден зупинити будівництво "Північного потоку-2", якби справді хотів

Журналісти AXIOS уточнили у Зеленського: чи, на його думку, Байден дійсно міг би зупинити добудову "Північного потоку-2"?

Я впевнений. Я вважаю, що навіть якби залишився 1%, його можна було б зупинити – щоб Росія не отримала такий серйозний важіль впливу на енергетичну безпеку та Європу загалом, включно з Україною,

– відповів президент України.

І ще раз наголосив: "Навіть якби залишився 1%, це просто потрібно зробити. Все зараз тільки в руках президента США – я впевнений, що він це знає".

Україна не хоче втручатися у стосунки США і Німеччини, але ж мовиться про життя людей

На це журналісти зауважили, що "конфлікт навколо "Північного потоку-2" може зіпсувати стосунки з Німеччиною, а вона для США є дуже важливим партнером".

Я розумію, що відносини США та Німеччини дуже важливі. І не хотів би втручатися між цими двома шанованими країнами. Але скільки життів українців будуть коштувати відносини США та Німеччини?

– прокоментував Зеленський.

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Такі слова українського президента викликали у журналістів видання нерозуміння, тож вони уточнили: "Ви маєте на увазі, що прийнявши таке рішення, Джо Байден матиме кров на руках?"

Ну, чесно кажучи, я б не так це сформулював. Зрештою, він не має нічого спільного з війною Росії й України. Навпаки, США завжди нам допомагали. Однак, правда й те, що він може допомогти, щоб менше людей страждали. Це саме те, на що він має силу впливати,

– пояснив свою думку Володимир Зеленський.

Якщо Байден так добре знає ситуацію, чому ж вирішив відмовитися від санкцій

Щоб спробувати пояснити, чому ж Байден скасував санкції, Зеленський вдався до порівняння: "Ви знаєте, це мені нагадує гру Майкла Джордана. Він часто спокушав опонента, удаючи слабкість, мав різні трюки, щоб змусити суперника розслабитися. А в потрібний момент Джордан кардинально змінював тактику, і здобував перемогу в останню хвилину".

Тому я таки вірю, що Байден – Джордан у політиці. Я хотів би вірити, що це все є частиною його тактики. Якщо це не так... Буде прикро не тільки мені, але усім США. Буде відчуття, що Росія має великі шанси взяти гору над США,

– підсумував Володимир Зеленський.

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