Ми повинні зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований, – Разумков

Дмитро Разумков переконаний, що питання про "Північний потік 2" має бути на порядку денному у представників всіх гілок влади. Це пріоритет.

В ефірі одного з українських телеканалів спікер Разумков розповів, що наразі у країні гостро поставлене питання національної економічної безпеки. Саме тому парламент оперативно проголосував за звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".

Зауважте США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

Разумков наголосив, що завжди варто мати "План Б", а, знаючи наших північних сусідів, ще й "План С".

Але об'єктивно, першочерговим завданням, що стоїть сьогодні перед усіма гілками влади, перед українським політикумом, – зробити так, щоб все-таки "Північний потік-2" не був добудований,

– наголосив спікер.

Володимир Зеленський розповів: наразі є загроза, що США можуть скасувати санкції щодо "Північного потоку-2". Це буде особистим програшем президента Джо Байдена.

Позицію Штатів щодо газопроводу розкритикували також у Польщі. Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що Європа у майбутньому відчує на собі негативні наслідки реалізації "Північного потоку-2".

Тим часом віцепрем'єр Латвії розкритикував дії Німеччини через "Північний потік-2". Політик повідомив, що йому соромно за дії країни.