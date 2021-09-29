Ми не чекаємо з моря погоди, – Кулеба розповів, як Україна може відповісти на агресію Росії

Україна працює над організацією переговорів у будь-яком форматі – задля припинення військових дій на Донбасі. Проте офіційний Київ в жодному випадку на піде на угоди з Росією виключно на її умовах.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що українська сторона має намір працювати в дипломатичному руслі – разом зі своїми міжнародними партнерами.

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Росія – цинічна, бреше та маніпулює

Проте й Росії обіцяють серйозні проблеми. Київ робить все, аби змусити Москву припинити збройну агресію проти українських територій.



Росія цинічна, вона бреше і маніпулює. Але іншої Росії немає, і саме така Росія веде проти нас війну. Однак і ми не сидимо на місці, чекаючи з моря погоди. Ми посилено створюємо ґрунт для проведення переговорів у всіляких форматах,

– сказав Кулеба.

За словами міністра, президент Зеленський готовий до зустрічей з представниками усіх зацікавлених держав.

В ОП готові до проведення саміту у нормандському форматі

Зазначимо, що раніше в Офісі Президента повідомили, що готові до зустрічі у нормандському форматі ще за каденції Ангели Меркель. У Кремлі, мовляв, і не проти такого зібрання, проте заявляють, що перешкоджає цьому саме Україна.

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За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, підготовка до саміту йде, проте особливих результатів нема.