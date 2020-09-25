Володимир Зеленський має внести до парламенту законопроєкт про так звану нульову декларацію, або про амністію капіталів. Колишній міністр з економічного розвитку Тимофій Милованов зазначив, що ця ідея – не нова. Її розглядали і за попередніх президентів.

В ефірі 24 каналу Милованов ствердив, що важливо, аби була довіра до держави. Це питання обмежує ефективність процесу амністії.

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За словами колишнього міністра, амністія відбуватиметься тільки для тих, хто не заплатив податки. А ті, хто зробив кримінальні злочини – не можуть бути амністованими.

Моя позиція – ми не маємо права амністувати справжніх злочинців. Вони мають сидіти у в'язниці, і це означає, що ми маємо чекати, поки наша правоохоронна система запрацює і справедливість буде відновлена,

– сказав Милованов.

Тимофій Милованов зауважив, що "це нормально, що в такій країні як Україна є тіньова економіка". Він додав, що тільки тоді, коли держава зможе сказати: "Я гарантую, що той, хто покаже активи до 1 вересня – не матиме проблем, а той, хто покаже після 1 вересня – матиме серйозні проблеми", суспільство почне довіряти уряду.