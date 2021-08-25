Ми не просили Росію забирати українців, – МЗС про евакуацію з Афганістану
Джерело:24 канал
У Москві заявили, що евакуйовують з Афганістану українців. У Міністерстві закордонних справ України відповіли, що не зверталися до російської сторони з відповідними проханнями.
Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що відомство не володіє інформацією про наміри Російської Федерації евакуювати з Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців.
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МЗС про "евакуацію Росією українців"
За словами Ніколенка, Україна не просила державу-окупанта евакуйовувати своїх громадян з Афганістану.
Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями,
– наголосив речник відомства.
Він додав, що українці, які мають бажання виїхати з Афганістану, мають звернутися до посольства України в Таджикистані.Довідка. За даними МЗС, приблизно 90 громадян України наразі залишаються в Афганістані.
Росія заявила, що евакуювала українців
Раніше "РИА Новости" з посиланням на міністерство оборони Росії повідомили, що Москва 25 серпня використала 4 військово-транспортні літаки для евакуації понад 500 громадян з Афганістану.
Серед евакуйованих "були люди з Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та України".
Евакуація українців з Кабула: основне
- Перша евакуація українців відбулася 16 серпня – український літак забрав 80 людей, з яких більшість була іноземцями.
- 22 серпня евакуювали 83 людей, серед яких був 31 українець.
- Третій раз з Афганістану людей вивезли 23 серпня. Тоді евакуювали 103 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини. Саме цей літак став останнім рейсом, який вилетів з аеропорту перед його закриттям талібами.