Ми нічого не здамо, – Данілов прокоментував слова Зеленського про Харків
Джерело:BBC
Президент Володимир Зеленський раптово заявив про можливу спробу Росії захопити Харків. Ці слова викликали цілу хвилю обговорень у всьому світі. Тепер їх пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.
Секретар Ради нацбезпеки й оборони переконаний, що слова президента просто пересмикнули. Мовляв, його слова стосувалися не конкретно одного міста.
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Загроза є, поки є Росія
Олексій Данілов наполягає, що загроза для Харкова може існувати до того часу, поки існує Росія. Так само це стосується й будь-якого іншого міста.
Він переконаний, що ситуація з цією заявою президента є класичним прикладом, коли чіпляються за одне слово й спробують створити з цього хайп.
Я до цього спокійно ставлюсь, я більш ніж впевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими,
– запевняє секретар РНБО.
Він також зауважив, що Володимир Зеленський обіцяв Росії відповідь за нові спроби агресії. "Та майте на увазі, що це буде велика війна. Ми нічого здавати не збираємось", – запевнив Олексій Данілов.
Заява Зеленського про Харків
- Президент Володимир Зеленський щонайменше здивував своєю заявою про можливість Росії захопити Харків. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
- Одним з перших ці слова прокоментував харківський міський голова Ігор Терехов. Він запевнив, що харків'яни докладуть усіх зусиль, щоб не дати шансу жодному окупанту.
- Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що слова президента не мали на увазі конкретний план, а лише описували гіпотетичний сценарій.
- Крім того, керівник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін запевнив, що силовики спроможні відбити ймовірний наступ на цей регіон.
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