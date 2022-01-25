Ми нічого не здамо, – Данілов прокоментував слова Зеленського про Харків

Президент Володимир Зеленський раптово заявив про можливу спробу Росії захопити Харків. Ці слова викликали цілу хвилю обговорень у всьому світі. Тепер їх пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони переконаний, що слова президента просто пересмикнули. Мовляв, його слова стосувалися не конкретно одного міста.

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Загроза є, поки є Росія

Олексій Данілов наполягає, що загроза для Харкова може існувати до того часу, поки існує Росія. Так само це стосується й будь-якого іншого міста.

Він переконаний, що ситуація з цією заявою президента є класичним прикладом, коли чіпляються за одне слово й спробують створити з цього хайп.

Я до цього спокійно ставлюсь, я більш ніж впевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими,

– запевняє секретар РНБО.

Він також зауважив, що Володимир Зеленський обіцяв Росії відповідь за нові спроби агресії. "Та майте на увазі, що це буде велика війна. Ми нічого здавати не збираємось", – запевнив Олексій Данілов.

Заява Зеленського про Харків

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