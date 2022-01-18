Ми очікуємо від Росії деескалації, – Шольц запропонував Росії відвести війська від України

Олаф Шольц запропонував Росії відвести свої війська та техніку від українських кордонів. Це допомогло б зменшити напруженість у регіоні.

Відповідну заяву Шольц зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики провели її 18 січня.

Зауважте Це вузьке коло, – Каспаров припустив, хто ухвалює рішення про наступ на Україну

Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. До цього може належати, наприклад, скорочення (чисельності – 24 канал) військ уздовж українського кордону,

– наголосив Шольц.

За словами Шольца, країни Заходу проводять численні перегори у різних форматах.

Щоразу вони наголошують на вимозі, аби не було загрози територіальній цілісності України. Військова агресія та інші спроби політичних змін в Україні за допомогою насильства використовувати не можна.

Шольц зауважив, що усі розбіжності у поглядах з безпекових питань необхідно прояснювати шляхом діалогу. Він має базуватися на основі взаємності, засадах міжнародного права та зобов'язань щодо принципів, задекларованих у різних документах.

"До цього належить насамперед суверенітет, незалежність і територіальна цілісність країн, але також свобода вибору союзів та альянсів", – наголосив Шольц.

Заява Столтенберга

Генсек НАТО повідомив, що Альянс готовий до переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки".

За словами Столтенберга, НАТО готове обговорити місце проведення військових навчань, а також – розташування ядерних ракет.

Генсек НАТО запевнив, що за будь-яку ескалацію кризи в Україні Росія заплатить високу ціну.

Столтенберг також наголосив: Росія має зменшити військову напруженість і вивести свої війська від кордонів з Україною.

Кремль може розмістити наступальне озброєння в Україні