Пандемія коронавірусу та запровадження через це карантин завдав чималого удару по українській економіці. Вона ще перебуває на складному етапі, але починає вихід з кризи.

Інформацію про проблеми, які завдав українській економіці коронавірус, озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Ми перебуваємо на складному етапі економічної кризи. І квітень, і травень, були провалені з точки зору ВВП. Ми глибокого просіли,

– заявив Шмигаль.

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Однак він зазначив, що зараз українська економіка перебуває на етапі відновлення.

"Питання – як швидко ми відновимося. Чи буде це у другому кварталі, чи вийдемо на таке зростання в третьому кварталі цього року. Важкий період триває, непрості часи, можливо, ще попереду. Але ми перебуваємо в збалансованих умовах кредитно-грошової політики. Ми шукаємо і запроваджуємо механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць і запускає економіку", – розповів прем'єр-міністр.

Важливо! За прогнозами Світового банку у 2020 світове ВВП впаде на 5,2%. В Україні очікується у 2020 році падіння на 3,5%. На 2021 рік прогноз – зростання на 3%

Щодо робочих місць, то Шмигаль навів як приклад той факт, що за час карантину кількість офіційних безробітних в Україні зросла з 320 тисяч осіб до 510 тисяч осіб. Однак за травень через центри зайнятості вдалося влаштувати 110 тисяч людей.