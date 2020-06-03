Ми перевиконали річний план надходжень від малої приватизації, – голова Фонду держмайна
Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що вони перевиконали річний план надходжень від малої приватизації.
За цей час було реалізовано приблизно 200 об'єктів. Про це він зазначив в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було".
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Про малу приватизацію
Сенниченко розповів, що мала приватизація, яка була по-новому започаткована Фондом в цьому році, іде активно.
"Ми можемо похизуватися, що перевиконали річний план надходжень від малої приватизації", – сказав голова Фонду держмайна.
Він додав, що вони створили електронний супермаркет замість газети, яка раніше випускалася в 500 екземплярів. Зараз все можна подивитися онлайн: що і коли приватизується. "Ми навіть відповідаємо на замовлення бізнесу", – зазначив Сенниченко.
За його словами, вже реалізовано приблизно 200 об'єктів – це те, де держава не змогла і де їй просто не треба бути власником.
Наприклад:
- будинки відпочинку,
- автобусні станції.
Відтак – зазначив Сенниченко – на Київський автовокзал з приміським також знайшли інвестора – а це 230 мільйонів гривень надходжень, які можуть піти, наприклад, на боротьбу з COVID-19.
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Про велику приватизацію
Голова Фонду переконаний, що держава повинна залишити у себе лише справді стратетігчні об'єкти:
- природні монополії,
- військова сфера,
- компанії, які забезпечують виключно соціальні функції.
"Решту треба на конкурсних засадах передати бізнесу", – підкреслив Сенниченко.
Він пояснив, що в Україні є програма встановлення державного контролю над державними підприємствами, і Центренерго – не перша компанія, в якій його встановили.
"До цього був Одеський припортовий завод, сьогодні ми вже можемо говорити про Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це все робиться для того, щоб завершити ту велику приватизацію, яка так багато років не ставалася", – підсумував Сенниченко.