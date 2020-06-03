Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що вони перевиконали річний план надходжень від малої приватизації.

За цей час було реалізовано приблизно 200 об'єктів. Про це він зазначив в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було".

До теми В Україні в тіні є майже 30 мільярдів доларів, – голова Фонду держмайна

Про малу приватизацію

Сенниченко розповів, що мала приватизація, яка була по-новому започаткована Фондом в цьому році, іде активно.

"Ми можемо похизуватися, що перевиконали річний план надходжень від малої приватизації", – сказав голова Фонду держмайна.

Він додав, що вони створили електронний супермаркет замість газети, яка раніше випускалася в 500 екземплярів. Зараз все можна подивитися онлайн: що і коли приватизується. "Ми навіть відповідаємо на замовлення бізнесу", – зазначив Сенниченко.

За його словами, вже реалізовано приблизно 200 об'єктів – це те, де держава не змогла і де їй просто не треба бути власником.

Наприклад:

будинки відпочинку,

автобусні станції.

Відтак – зазначив Сенниченко – на Київський автовокзал з приміським також знайшли інвестора – а це 230 мільйонів гривень надходжень, які можуть піти, наприклад, на боротьбу з COVID-19.

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Про велику приватизацію

Голова Фонду переконаний, що держава повинна залишити у себе лише справді стратетігчні об'єкти:

природні монополії,

військова сфера,

компанії, які забезпечують виключно соціальні функції.

"Решту треба на конкурсних засадах передати бізнесу", – підкреслив Сенниченко.

Він пояснив, що в Україні є програма встановлення державного контролю над державними підприємствами, і Центренерго – не перша компанія, в якій його встановили.

"До цього був Одеський припортовий завод, сьогодні ми вже можемо говорити про Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це все робиться для того, щоб завершити ту велику приватизацію, яка так багато років не ставалася", – підсумував Сенниченко.