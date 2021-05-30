Ми повинні посилити санкції проти Росії, – президент Європарламенту

В Європейському парламенті закликають посилити санкції проти Росії. Відносини між ЄС та країною-агресором зараз "дуже напружені".

Про це повідомив глава Європарламенту Девід Сассолі в інтерв'ю виданню Funke Mediengruppe.

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Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ,

– сказав він.

Девід Сассолі також засудив перехоплення літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича у Мінську. Окрім цього, парламентар підтримав санкції проти режиму Лукашенка.

Санкції ЄС проти Росії: коротко

У березні 2021 року Європейський Союз запровадив санкції щодо російських посадовців через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Згодом у ЄС також продовжили дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль.

Найбільша фракція Європарламенту в квітні виступила за відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Сполучені Штати 15 квітня запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Відповідний указ підписав президент Джо Байден.

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