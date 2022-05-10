Ми просили у партнерів зброю, але поки не маємо потрібної для деблокади Маріуполя, – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія окупувала деякі українські міста. Зокрема, в заблокованому Маріуполі окупанти влаштували справжнє пекло. І необхідної зброї для деблокади міста Україна поки не отримала.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Мальти, передає 24 канал.

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Президент наголосив, що російські загарбники заблокували Маріуполь і з землі, і з моря. Вони його постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90% усіх будівель.

"До війни це було півмільйонне місто. Але окупанти влаштували йому штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Росії знали, що відбувається в Маріуполі. Але в російської армії був наказ саме зруйнувати це місто і вбити якнайбільше наших людей.

У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них,

– заявив президент.

Але, за його словами, Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.

Президент розповів, що Україна запитували в наших партнерів врятувати військових та цивільних і надати необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь.

Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри",

– відповів Зеленський.

Він нагадав, що Британія та США реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення острова.

Дивіться повну промову Володимира Зеленського у парламенті Мальти:



Яка ситуація на "Азовсталі": останні новини

Генштаб ЗСУ ввечері 9 травня повідомив, що окупаційні війська Росії, попри "режим тиші", відновили штурм та обстріл "Азовсталі". Протягом дня російська армія нещадно гатили по заводу в Маріуполі. Окупанти здійснили 34 вильоти.

Зранку 10 травня українські захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим госпіталем. Але згодом оборонці заявили, що змогли вийти на зв'язок з госпіталем. Капітан Святослав Паламар повідомив про велику кількість поранених.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.

Українські захисники закликають провести процедуру екстракції. Інакше, як заявили оборонці Маріуполя на "Азовсталі", вони загинуть.

Додамо, що Росія понад два місяці блокувала евакуацію цивільних з "Азовсталі". На початку травня частина людей таки виїхала з "Азовсталі". В ООН повідомляли, що вдалося вивезти 500 жителів Маріуполя.

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