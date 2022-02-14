Ми в Україні, – Зеленські показали відео з дому, як доказ того, що нікуди не їдуть
14 лютого 2022 , 22:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм президента та першої леді
Президент України ввечері 14 лютого опублікував ніжне відео з першою леді Оленою Зеленською. Президентське подружжя перебуває вдома в Україні.
При цьому Зеленський привітав дружину із Днем закоханих. Він подарував їй букет квітів.
До теми Скільки всього хочеться сказати, але ми тут не одні, – Зеленський привітав дружину з 44-річчям
Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Адже зараз важливо показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні,
– сказав президент.
Перша леді привітала усіх зі святом.
"Хочемо сказати кохаємо одне одного, кохаємо Україну", – сказала Зеленська.
Наприкінці подружжя обмінялось ніжними поцілунками.
Зеленський привітав дружину: дивіться відео
Політики і нардепи тікають на тлі загрози: що відомо
- Деякі ЗМІ повідомляли, що Олена Зеленська з дітьми виїхали з України та перебувають на віллі в Італії. Водночас ні тлі російської загрози нападу деякі нардепи та олігархи покинули Україну.
- У Раді нацбезпеки та оборони, яка засідала 14 лютого таємно, підтвердили інформацію ЗМІ про те, що за кордоном наразі перебуває понад 20 народних обранців. Спікер парламенту Руслан Стефанчук казав, що таких нардепів 23.
- На засіданні фракції "Слуга народу" 14 лютого розглядали, що робитимуть з такими депутатами. Зокрема, їм обіцяли проблеми з поверненням в Україну.