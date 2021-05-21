Ми зробили те, що не робила жодна армія у світі, – Нетаньяху підбив підсумки війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країні вдалося завдати потужного удару по ісламістському угрупованню ХАМАС. За словами політика, це відбулося з мінімальними втратами для ізраїльської сторони.

Нетаньяху наголосив, що за час операції у Секторі Гази знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС та "Ісламський джихад". Окрім того, ізраїльські військові зруйнували понад 100 кілометрів підземних тунелів, які використовували для своїх дій терористи.

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Ми зробили те, що не робила жодна армія у світі. Ми відкинули ХАМАС на роки назад,

– похвалився прем'єр-міністр Ізраїлю.

Політик зауважив, що наразі Ізраїль є сильним як ніколи. Окрім того, Нетаньяху подякував за підтримку світовим лідерам. Зокрема, президенту США Джо Байдену.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем: головне

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною відбулося 7 травня. Тоді внаслідок сутичок на Храмовій горі постраждали понад 200 людей.

Увечері 10 травня з боку Палестини у бік Ізраїлю випустили перші ракети. У відповідь Ізраїль також почав обстріли. Відтоді бойові дії фактично не припинялися.

Жертвами обстрілів стали щонайменше 227 палестинців та 12 ізраїльтян. Серед загиблих – понад 60 дітей.

Джо Байден декілька разів розмовляв телефоном з Байденом. Лідер США закликав ізраїльського лідера до деескалації.