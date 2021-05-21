Ми зробили те, що не робила жодна армія у світі, – Нетаньяху підбив підсумки війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країні вдалося завдати потужного удару по ісламістському угрупованню ХАМАС. За словами політика, це відбулося з мінімальними втратами для ізраїльської сторони.
Нетаньяху наголосив, що за час операції у Секторі Гази знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС та "Ісламський джихад". Окрім того, ізраїльські військові зруйнували понад 100 кілометрів підземних тунелів, які використовували для своїх дій терористи.
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Ми зробили те, що не робила жодна армія у світі. Ми відкинули ХАМАС на роки назад,
– похвалився прем'єр-міністр Ізраїлю.
Політик зауважив, що наразі Ізраїль є сильним як ніколи. Окрім того, Нетаньяху подякував за підтримку світовим лідерам. Зокрема, президенту США Джо Байдену.Зверніть увагу! Після тижнів активних бойових дій Ізраїль та бойовики ХАМАС зуміли домовитися про перемир'я. Режим тиші набув чинності з 2:00 21 травня.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем: головне
- Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною відбулося 7 травня. Тоді внаслідок сутичок на Храмовій горі постраждали понад 200 людей.
- Увечері 10 травня з боку Палестини у бік Ізраїлю випустили перші ракети. У відповідь Ізраїль також почав обстріли. Відтоді бойові дії фактично не припинялися.
- Жертвами обстрілів стали щонайменше 227 палестинців та 12 ізраїльтян. Серед загиблих – понад 60 дітей.
- Джо Байден декілька разів розмовляв телефоном з Байденом. Лідер США закликав ізраїльського лідера до деескалації.