Ми ж не пропонуємо нікому українізацію, – Зеленський здивувався через "фінляндизацію" України

Президент Володимир Зеленський каже, що вперше чує про "фінляндизацію" України. Таким чином політик прокоментував чутки про закріплення за державою позаблокового статусу НАТО.

Зеленський зауважив, що ми не пропонуємо українізацію іншої держави. Він додав, що кожна країна суверенна, тож цим і прекрасна, повідомляє 24 канал.

До теми Макрон запевняє, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України

Фінляндизація України? Вперше таке чую,

– здивувався Зеленський.

Що цьому передувало

ЗМІ писали, що однією з тем переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та кремлівського лідера Володимира Путіна була так звана "фінляндизація" України. Зауважимо, Фінляндія не входить до НАТО, а має позаблоковий статус.

Макрон під час візиту до Києва запевнив, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України. Він зазначив, що такого слова не використовував.

За словами президента, про Фінляндію згадували в іншому контексті. Макрон наголошував, що не можна припиняти політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема, для Фінляндії.

Візит Макрона: головне

Французький президент прибув до Києва у вівторок, 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки.

Під час зустрічі із Зеленським Макрон пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабілізації економіки країни.

Крім того, сторони домовились про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на 900 мільйонів євро, а також 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

До речі – Зеленський з Макроном перейшов на "ти":