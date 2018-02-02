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Ми не робимо нічого з того, що мали б зробити для підняття економіки, – Данилюк

23:16, 2 лютого 555 Читать новость на русском

Про стан економіки в країні та її можливі перспективи розвитку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Міністр фінансів України Олександр Данилюк.

– Проблематика в принципі відома. Цього року ми плануємо отримати зростання економіки на 3%. Такий показник, звичайно, малий, проте тут прослідковується "ефект війни". Ми повинні розуміти, що врешті-решт ми не можемо тільки з нашого боку зупинити війну. Така наразі реальність. Тому нам потрібно робити так, щоб наша економіка зростала при такій реальності. Ми все для цього маємо. Ці 3% – не те, чим ми маємо пишатися, ми повинні зростати набагато більше.

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– Ми не робимо нічого з того, що мали б зробити для підняття економіки. Наприклад, та сама приватизація. Можна шукати якийсь свій шлях, але коли в нас є підприємства, які втрачають кожного дня свою вартість через неефективність управління держави. Вони повинні бути приватизовані. Вони мають перейти в приватні руки і це має відбутися прозоро. Не для того, щоб ми отримували ще кілька людей, які отримавши ці підприємства, не матимуть капіталу і сидітимуть, як собака на сіні, не розвиваючи їх. Це на конкурентних засадах повинні прийти ті, хто зможе їх розвивати.

– Генеральний прокурор вимагає збільшення фінансування ГПУ, зважаючи на те, що зараз в нас кількість прокурорів на душу населення найбільша в Європі. І коли за законом мали зменшити їх кількість до 10 тисяч людей, чомусь декілька депутатів під час прийняття Бюджету, протягнули ще одну норму, яка зберігає кількість прокурорів на рівні 2017 року. Жодних реформ.

Про те, яким чином українська влада заганяє економіку в безвихідь – дивіться у програмі "План Б".

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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