Ми вжахнулися, – мати евакуйованої українки про мітинги в Нових Санжарах
5 березня завершилася двотижнева обсервація евакуйованих з Китаю українців та іноземців. У Нові Санжари вже прибув президент Володимир Зеленський. Крім того, на зустріч з ними вже чекають друзі та рідні.
Мати однієї з евакуйованих українок поспілкувалася з кореспонденткою 24 каналу.
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Вона приїхала з Кривого Рогу, аби зустріти 24-річну доньку Анастасію – розповіла, що не бачила її з травня 2019 року. Жінка наголосила, що її шокувала зустріч евакуйованих: адже у автобуси з ними кидали каміння, в деяких навіть розбили скло.
Ми вжахнулися. Дивилися прямий ефір, коли їх привезли у санаторій. Ми не очікували такої ситуації, не можу навіть передати словами,
– зазначила вона.
І додала: "У мене було бажання сюди приїхати тоді. Тим більше, коли дитина написала в соцмережах, що в автобус, в якому вона їхала, кинули камінь і розбили вікно. І тоді зв'язок втратився. Ми сиділи і до останнього чекали, коли автобуси заїдуть в ворота і тоді вже почали заспокоюватися".
Автобус, який віз евакуйованих з Китаю, закидали камінням: Фото з Facebook / Олександр Махов
Мати евакуйованої розповіла, що до опівночі була з донькою на зв'язку, просила її дивитися у вікна та перевіряти, чи є охорона, чи немає людей навколо, чи не палять нічого поблизу.
Як проходила обсервація у Нових Санжарах? 4 березня евакуйовані провели останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебував під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.
В самому приміщенні застосовували всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку. Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.
Жінка розповіла і про ставлення мешканців Кривого Рогу до евакуації українців: "Тут, у Нових Санжарах, є хороші люди, а є погані. Лише якась частина кидалась на людей і кричала, що вони привезли заразу. В Кривому Розі так само: хтось ставиться негативно, хтось – позитивно".
Коротко про протести в Нових Санжарах
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.
- Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
- 20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.
- Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
- Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.