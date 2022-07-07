Це стало б смертю путіна, – Давидюк пояснив, чи міг би Джонсон працювати прем'єром України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку. Політик наголосив, що продовжуватиме надавати потужну підтримку Україні.

Однак навряд чи Джонсон покидає посаду назавжди. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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росія б цього не витримала

Політолог змоделював цікаву ситуацію, за якої Борис Джонсон став би прем'єр-міністром України. Давидюк переконаний, що такий розвиток подій надзвичайно сильно вдарив би по країні-агресорці та кремлівському диктатору.

Можливість призначення Бориса Джонсона прем'єр-міністром України стала б смертю путіна – політично, дипломатично та фінансово,

– сказав він.

За словами Давидюка, це було б настільки потужне підсилення України, що росія цього не витримала б.

Джонсон має великі політичні перспективи

Борис Джонсон завжди був потужною політичною фігурою. За роки своєї діяльності він не один раз обирався у парламент, двічі був мером Лондона. "Він залишатиметься у вищій політичній лізі Великої Британії. Джонсон – з тих політиків, про яких кажуть: "Де його не посієш, він там вродиться". Він буде відроджуватися, це фенікс", – сказав Давидюк.

Політолог зауважив, що Джонсон йде за Черчиллем, біографія якого стала для політика пророчою. Тож він неодмінно повернеться на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, навіть якщо остаточно з неї піде.

З користю для України

Микола Давидюк додав, що ті три місяці, які Джонсон ще залишатиметься прем'єром, він використає з максимальною користю. Зокрема, для України.

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