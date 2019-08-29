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      Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра–міністра цифрової трансформації

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      Михайло Федоров
      Михайло Федоров / Фото Fecebook політика

      Верховна Рада погодила на посаду Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації – Михайла Федорова. Міністерство, яке очолить Федоров буде вперше створено в Україні. Про цікавинки з біографії молодого політика – в матеріалі 24 каналу.

      З травня поточного року Михайло Федоров працював позаштатним радником Володимира Зеленського з digital-напрямку. Відповідаа за такий напрямок як цифрова економіка. 

      Що відомо про Михайла Федорова?

      Навчався Михайло Федоров в Запорізькому університеті на факультеті соціології та управління. Згодом, закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні. Отримав стипендію від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя.

      Кар’єрний розвиток

      Ще будучи студентом він розпочав свою політичну кар’єру. Навчаючись в університеті був обраний "студентським мером" Запоріжжя. На цій посаді протягом 2012-2013 років реалізовував низку соціальних проектів для розвитку молоді міста. А вже в травні 2013 року організував власну digital-агенцію SMMSTUDIO. Його компанія допомагає клієнтам успішно рекламуватись в соціальних мережах задля збільшення продажів власних товарів та послуг. Зокрема, йдеться про просування продукції в Facebook, Instagram.

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      Також під час навчання започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух "Актив-Z". Разом з фондом USAD реалізував проект "Посилення ІТ – потенціалу Запоріжжя".

      Михайло Федорів, віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації
       Федоров добре знається на новітніх технологіях / Фото Facebook політика

      З вересня 2018 року працював на посаді операційного директора проекту "Суперлюди".

      До речі, Федоров з командою переміг в 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів Polaris Awards.

      Політична діяльність

      Свою політичну діяльність Федоров розпочав ще в 2014 році коли став кандидатом у народні депутати від партії 5.10 на виборах до Верховної Ради. У виборчому списку партії йшов під номером 166.

      До команди Володимира Зеленського долучився в грудні 2018 року. Тоді ж очолив digital-напрям роботи виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. А вже з травня 2019-року став позаштатним радником Президента України з digital-напрямку.

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      На позачергових виборах до Верховної Ради ІХ скликання обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". У виборчому списку йшов під номером 6.

      Заяви політика

      Про політику. Ще після оголошення результатів президентської кампанії у штабі партії "Слуга народу" Михайло заявляв, що не збирається йти на якусь "високу" посаду. Проте, судячи з призначення, погляди політика змінились.

      Михайло Федорів, віце-прем’єр-міністр міністр цифрової трансформації
       А ще нещодавно Федоров не планував йти у велику політику / Фото Facebook політика

      Власні медіа. Під час президентської кампанії Федоров запам’ятався тим, що заявляв про наявність власних медіа у команди Зе. Зокрема, йшлось сторінки партії у Facebook, офіційний Instagram, та телеграм-канал і Twitter, а також два YouTube-канали.

      Про чиновників. Федоров неодноразово наголошував на необхідності максимально вивільнити із сфери надання послуг чиновників. Тобто максимально оцифровувати всі зовнішні процеси.

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      Очільника уряду. Про нинішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука казав – вони з ним є однією командою.

      Про президента. Також заявляв, що багато спілкується з Володимиром Зеленським про діджиталізацію. За його словами Президент України діджиталізацію бачить як зменшення ролі держави в житті звичайної людини. І, навіть, якщо людина й стикається з необхідністю спілкуватись з державою, то цей процес має відбуватись максимально комфортно.

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      Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук
      сьогодні
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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Володимир Зеленський Олексій Гончарук Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Публікації Статті Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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