Привіт Артем, – Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику

Суддя-втікач Микола Чаус оприлюднив у своєму телеграмі нове відеозвернення. Він вперше прокоментував свою судову справу і заявив, що керівника НАБУ Артема Ситника колись "вивозили у ліс і били".

Почав екссуддя Чаус розповідь зі спростування чуток про те, що телеграм-канал є фейковим. Він зазначив: коментатори висловлюють сумніви і недовіру, але він насправді живий і здоровий.

Важливо Поставить під сумнів співпрацю з Інтерполом, – Ситник про викрадення екссудді Чауса

"Ніяких городів я не мав"

Він звернувся до дружини і зазначив, що усі плани, про які вони говорили навесні, залишаються без змін. Далі він таємничо сказав, що іспити закінчаться, а академія чекає.

Чаус розповів: його справу коментує багато адвокатів, однак вони не мають до нього жодного відношення. Його інтереси в Україні захищатиме лише один захисник, який вже підтвердив свою участь у судовому процесі.

Однак його імені Чаус прямо не назвав, а натякнув дружині загадкою. "Щоб тобі було зрозуміло, цей адвокат має стосунок до мого портфелю на Печерську", – утаємничив ім'я захисника Чаус.

Надалі він заявив, що не причетний до знайдених грошей на городі, оскільки ніколи його не мав.

Ні я, ні моя родина не маємо жодних городів на території Києва та за його межами. Якими б чарівниками детективи НАБУ не були б, вони не зможуть на неіснуючому городі викопати будь-що, що мало б до мене стосунок,

– заявив Чаус.

Суддя-втікач стверджує, що нічого не зробив, що підпадало б під статті кримінального кодексу. Натомість він нібито може розповісти про злочини інших людей.

"Ситника вивозили у ліс і наставили синці"

, що Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. На задньому дворі будинку виявили закопані банки з грошима.

У 2008 році, як розповідає Чаус, між ним, Артемом Ситником та Олександром Коліщуком стався конфлікт. Через сварку Ситника вивезли у ліс, побили і вимагали повернути гроші. Як каже суддя, про ці події знають у прокуратурі Київщини.

Надалі, за словами Чауса, у 2016 році, Ситник, отримавши посаду у НАБУ "перевернув усе з ніг на голову". Він стверджує, що його з родиною зробили винним.

Наприкінці він висловив сподівання, що наступне інтерв'ю він дасть на території України.

Звернення Чауса до дружини і Ситника: дивіться відео

Викрадення Миколи Чауса: головне

Микола Чаус втік з України у Молдову після гучного скандалу з хабарем і банками на городі.

САП вимагала видати Чауса Україні для розслідування справи, втім, сам Чаус просив права на притулок в Молдові.

Навесні 2021 року Молдова відмовила судді-втікачу у притулку. Це означало, що його можуть екстрадувати в Україну.

Проте 3 квітня 2021 року адвокати Чауса, а пізніше і поліція Молдови заявили про його викрадення.

Український очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не причетна до цього інциденту.

За даними ЗМІ, злочин могла здійснити українська розвідка. Молдовські правоохоронці встановили, що викрадачі екссудді спілкувалися українською, а потім перетнули кордон з Україною.