Командувач Повітряних сил показав Patriot і нагородив його операторів

Сили ППО з усіх сил намагаються закрити небо над Україною від ворожих атак. І у наших бійців виходить це зробити на відмінно.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вирішив особисто зустрітися з операторами ЗРК Patriot.

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Олещук подякував їм за бездоганну бойову роботу.

Які подарунки найбільше люблять наші захисники? Безумовно, – це гарна якісна зброя! Пістолети, тактичні ножі від міністра оборони України вручив воїнам Повітряних сил, що боронять українське небо на ЗРК Patriot,

– наголосив Олещук.

25 травня під час нічної атаки російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе. Більшість з цих безпілотників були направлені на Захід країни. Атака була здійснена з різних напрямків. Однак наші протиповітряні оборонні системи відпрацювали відмінно.

Командувач Повітряних сил нагородив операторів Patriot / Фото з телеграму Миколи Олещука

Зауважимо, що протягом останніх тижнів Росія збільшила частоту ракетних ударів проти України. Цей факт співпав з прибуттям системи протиповітряної оборони Patriot до України, яку росіяни намагаються атакувати.

16 травня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Києву. Тоді вони використали одразу 6 ракета Х-47М2 "Кинджал". Усі вони були націлені на Київ, щоб знищити зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак досягнути результату окупантам не вдалось.

У Пентагоні повідомили, що одна система Patriot, розташована в Україні, була пошкоджена, проте вона була успішно відновлена і повністю функціонує.