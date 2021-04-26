Микола вчинив неправильно, – Єрмак про зашквари Тищенка та Шевченка

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував нещодавні скандали з нардепами зі "Слуги народу" Євгенієм Шевченком та Миколою Тищенком. Щодо вчинку останнього, то керівник ОП вважає, що влаштовувати вечірку під час локдауну було неправильно. А діям Шевченка, який літав на зустріч до Лукашенка, має дати оцінку фракція.
Джерело:Liga.net
Свою думку щодо ситуації зі "слугами народу" Єрмак висловив у інтерв'ю. Він наголосив, що це – його позиція.
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Оцінку нардепам має давати фракція, – Єрмак
Я вважаю, що Микола вчинив неправильно. Але оцінку має давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно. Будучи депутатом Верховної Ради, він повинен показувати приклад, а не навпаки,
– розповів Єрмак.
Голова Офісу Президента зазначив, що є офіційна позиція держави та президента України. Отож, чи відповідає їй поїздка Євгенія Шевченка – має дати оцінку фракція. Проте Єрмак наголосив, він оцінює вчинок Шевченка негативно.
Тищенко влаштував вечірку, коли Київ був на локдауні
Нардеп Микола Тищенко влаштував святкування дня народження дружини Алли Барановської у столичному готелі. У цей час у Києві діяли суворі карантинні обмеження червоної зони.
Кадри з вечірки оприлюднили журналісти. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення умов карантину. Тищенко зазначив, що свято відбувалось в готельному номері, а також, що гості робили тести на коронавірус. Штраф за правопорушення сплачуватиме готель.
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Шевченко зустрівся з Лукашенком у Мінську
Щодо Шевченка, то він навідався до Мінська і зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Нардеп зауважив, що для нього честь познайомитись з диктатором. Проступки Тищенка та Шевченка обговорили на онлайн-засіданні фракції. Ймовірно, що питання про виключення Шевченка вирішать найближчим часом.