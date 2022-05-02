У Миколаєві чутно вибухи: людей просять залишатись в укриттях

ЗМІ повідомили, що у Миколаєві станом на 17:58 2 квітня чутно вибухи. Місцевих жителів закликають бути обережними.

Про повітряну тривогу у місті повідомили близько 17:23. Жителів Миколаєва просять залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

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Миколаїв. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі немає точних даних, що сталося. Вибухи офіційно не підтвердили та не спростували. Звуки вибухів можуть бути чутні внаслідок роботи протиповітряної оборони.

Місцевим жителям нагадують, що у випадку ракетних ударів не можна фотографувати або знімати на відео місце "прильоту".

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва

У ніч на 1 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Для цього загарбники використали реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Згодом в ОК "Південь" повідомили, що у Миколаєві внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки. Місцевих жителів просять не наближатися до невідомих предметів та не торкатися їх за жодних обставин.

Окрім того, 1 травня на Миколаївщині під час обстрілу пошкодили один зі складів мінерального добрива. Ворог влучив у сховище для селітри. На щастя, повітря було чисте. Згодом повідомили, що вибухнули 600 кілограмів добрива. Спалахнула пожежа. Завдяки оперативній роботі рятувальників хімічної небезпеки для місцевих жителів не було.

В ОК "Південь наголосили, що російські окупанти продовжують обстрілювати їхні позиції з артилерії та мінометів.

Росіяни готують умови для наступу на Миколаїв

Через деякий час ЗМІ повідомили про сильні вибухи в Одесі. Жодних офіційних підтверждень або спростувань також не було. На території області діє режим повітряної тривоги. Місцевих жителів закликають не виходити з укриттів.

Генштаб ЗСУ 1 травня повідомив, що вороги готують умови для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв. Для цього росіяни роблять спроби захопити території на Херсонщині. Водночас наразі невідомо, чи наступатимуть окупанти на ці міста.