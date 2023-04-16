Неспокійна Великодня ніч: окупанти вбили двох підлітків на Миколаївщині

Російські терористи у Великодню ніч потужно обстріляли Миколаївську область. Через обстріли військ агресора загинули двоє підлітків.

У Баштанському районі о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300.

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Росіяни завдали удару з С-300

В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.

У місті Снігурівка в наслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Як минула Великодня ніч в Україні