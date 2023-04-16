Неспокійна Великодня ніч: окупанти вбили двох підлітків на Миколаївщині
Джерело:Віталій Кім
Російські терористи у Великодню ніч потужно обстріляли Миколаївську область. Через обстріли військ агресора загинули двоє підлітків.
У Баштанському районі о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300.
Дивіться також Україна побачить світло перемоги на Сході, Півдні та в Криму: великоднє вітання Зеленського
Росіяни завдали удару з С-300
В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.
У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.
У місті Снігурівка в наслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.
У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Як минула Великодня ніч в Україні
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
- У ніч проти 16 квітня окупанти вдарили по Запорізькій області. У Запорізькій ОВА заявили, що війська агресора завдали масованого удару. У Комишувасі, що розташована приблизно за 40 кілометрів від Запоріжжя, постраждала місцева церква.
- Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожої атаки жодна людина в обласному центрі не постраждала.
- Зранку стало відомо, що російська ракета вщент зруйнувала церкву в Комишувасі. На щастя, у той час у церкві не проводили богослужіння, тому ні загиблих, ні постраждалих – немає.
- Додамо, що у Слов'янську на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи.Під завалом можуть перебувати 4 осіб.
- Станом на 08:00 16 квітня відомо, що дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки. Унаслідок масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.