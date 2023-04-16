Неспокійна Великодня ніч: окупанти вбили двох підлітків на Миколаївщині

16 квітня 2023, 09:50
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Джерело:

Віталій Кім

Російські терористи у Великодню ніч потужно обстріляли Миколаївську область. Через обстріли військ агресора загинули двоє підлітків.

У Баштанському районі о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300.

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Росіяни завдали удару з С-300

В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.

У місті Снігурівка в наслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Як минула Великодня ніч в Україні

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
  • У ніч проти 16 квітня окупанти вдарили по Запорізькій області. У Запорізькій ОВА заявили, що війська агресора завдали масованого удару. У Комишувасі, що розташована приблизно за 40 кілометрів від Запоріжжя, постраждала місцева церква.
  • Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожої атаки жодна людина в обласному центрі не постраждала.
  • Зранку стало відомо, що російська ракета вщент зруйнувала церкву в Комишувасі. На щастя, у той час у церкві не проводили богослужіння, тому ні загиблих, ні постраждалих – немає.
  • Додамо, що у Слов'янську на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи.Під завалом можуть перебувати 4 осіб.
  • Станом на 08:00 16 квітня відомо, що дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки. Унаслідок масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

Автор: Михайло Гема