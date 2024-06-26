Пан Тищенко явно втратив голову, – в Офісі президента відреагували на скандал
Кілька днів тому у Дніпрі за вказівкою нардепа Миколи Тищенка група людей напала на ексвійськовослужбовця Дмитра Павлова. Михайло Подоляк прокоментував інцидент.
Через 5 днів після події у Дніпрі до Миколи Тищенка завітали з обшуком співробітники ДБР і вручили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі добровольця.
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"Не треба втрачати голову"
В ефірі телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відзначив швидку реакцію як суспільства, так і правоохоронних органів. Крім того, він заявив, що Микола Тищенко явно втратив голову і не розуміє свою країну.
Посадовець підкреслив, що таких, як Тищенко, багато, і вони намарно вважають, що надалі можуть поводитися, як раніше.
Раніше поведінку нардепа прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Він визнав, що є кумом Тищенка, втім, давно не підтримує з ним жодним контактів.
Нагадаємо, що суд вже обрав народному депутату запобіжний захід. Йому призначили цілодобовий домашній арешт і носіння електронного браслету.
Відомо, що під час обшуку депутат зламав свої два мобільні телефони.