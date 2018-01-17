"Мільдоній" і "Проба Б": на місці антидопінгової лабораторії у Сочі наливають цікаві коктейлі
У будівлі колишньої антидопінгової лабораторії у Сочі запрацював ресторан, в меню якого з’явились коктейлі з тематичними назвами.
Як пише Associated Press, на вулиці Молодіжній у Сочі, де раніше розташовувалась антидопінгова лабораторія, тепер працює ресторан La Punto.
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На місці антидопінгової лабораторії тепер ресторан La Punto
У меню закладу можна відшукати коктейлі із дуже тематичними назвами "Мільдоній" (хоча заборонений препарат називається мельдоній) і "Проба "Б".
У ресторані визнають, що після гучного допінг-скандалу, в який влипла Росія після проведення Олімпіади в Сочі, ці їхні "фірмові" коктейлі набули неабиякої популярності.
Нагадаємо, що збірну Росії повністю відсторонили від участі у Зимових Олімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхенчхані.