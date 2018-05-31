Мінімальна зарплата в Україні: Гройсман озвучив, коли чекати на підвищення

Прем'єр-міністр України переконує, що мінімальну заробітну плату підвищать тоді, коли для цього буде "мінімальна можливість", тобто тоді, коли цьому сприятиме економіка країни.

Про це посадовець заявив у коментарі телеканалу "112. Україна".

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"Уже сьогодні мінімальна заробітна плата становить 3723 гривень. Як тільки буде хоч найменша можливість підвищити ще раз, я це із задоволенням зроблю. Я сам – ініціатор і прихильник цього, але завжди треба розуміти, чи зможе економіка, сам бюджет підвищувати виплати, у тому числі в бюджетній сфері", – наголосив очільник уряду.

За його словами, "це все дуже тонкий баланс".

"Коли ми йшли на мінімальну зарплату у 3200 гривень, це був чіткий розрахунок, хоча мене за нього, пам'ятаєте, скільки критикували?.. Як показав досвід, правильно я це зробив", – додав Гройсман.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – раніше вона становила 3500 гривень. Згодом президент Петро Порошенко заявив, що зростання мінімальної заробітної плати до 4,2 тисячі гривень у другому кварталі 2018 року не є межею.