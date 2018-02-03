Мінінфраструктури виділить кошти на "європейську" сертифікацію Ужгородського аеродрому

Міністерство інфраструктури України погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі "Ужгород".

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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"Сертифікацію проводитиме Європейське агентство з безпеки польотів EASA, її відсутність – головна причина, через яку неможливо відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород", – повідомляє Москаль.

Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір Словаччини, яка є членом Євросоюзу й працює за вимогами EASA.

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Зазначається, що зараз аеропорт працює в обмеженому режимі без диспетчерського супроводу. EASA категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації Украероруху або його підрозділу, що працює в Ужгороді, на відповідність вимог Євросоюзу.