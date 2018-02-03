Міністерські зарплати: стало відомо, скільки Розенко заробив у січні
У січні заробітна плата віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка склала 57 тисяч 360 гривень та 87 копійок.
Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь секретаріату Кабміну на журналістський запит.
Так, із нарахованих у січні Розенкові грошей посадовий оклад віце-прем’єра становив 17 тисяч гривень. Окрім окладу, чиновник отримав 8 тисяч 500 гривень за вислугу років, 14 тисяч 450 гривень надбавки за інтенсивність праці, 357 гривень індексації та 13 тисяч 483 гривні відпускних.
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Зазначимо, що в січні Розенко також отримав премію в розмірі 3 тисячі 570 гривень.
Проте із зарплати віце-прем’єра було вирахувано податки, сума яких склала 11 тисяч 185 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб – 10 тисяч 324 гривні та військовий збір – 860 гривень.
Відтак, фактична сума коштів, яку отримав Розенко, склала 46 тисяч 175 гривень.
До слова, у грудні 2017 року зарплата віце-прем’єра склала 84 тисячі 100 гривень.
Нагадаємо, 8 січня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що вже у 2018 році середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч гривень.
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