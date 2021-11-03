Мінкульт вперше хоче додати в "чорний список" сербського актора

3 листопада 2021 , 21:21
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Джерело:

"Детектор медіа"

Міністерство культури та інформаційної політики хоче додати сербського та німецького актора Гойко Мітича до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

У Мінкульті вже надіслали запит до Служби безпеки України. Хочуть уточнити місце перебування актора.

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Наразі Мітича немає у "чорному списку". Мінкульт зауважив, що у перелік можна вносити не тільки російських артистів.

Діячі культури з цього списку не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції. 

Що відомо про Мітича

  • Актор став популярним у 1960 роках як виконавець ролей індіанців у вестернах. Наприклад, він грав роль Чингачгука – героя творів Джеймса Фенімора Купера.
  • Однак Мітич є симпатиком бойовиків та окупантів.
  • Зокрема, у 2019 році він їздив до окупованого Донецька, а у 2017 році – приїжджав до окупованого Севастополя на кінофорум "Золотий витязь".


Гойко Мітич / Кадр з фільму

Що треба знати про "чорний список" Мінкульту

  • "Чорний список" артистів Мінкульт створив у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.
  • З 21 жовтня список поповнився на 14 акторів. Нещодавно туди потрапили ще 32 артисти.
  • До переліку також потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв, а репера Моргенштерна додавали у список аж двічі, під різними прізвищами.
Автор: Ольга Музика