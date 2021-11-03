Мінкульт вперше хоче додати в "чорний список" сербського актора
3 листопада 2021 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:"Детектор медіа"
Міністерство культури та інформаційної політики хоче додати сербського та німецького актора Гойко Мітича до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
У Мінкульті вже надіслали запит до Служби безпеки України. Хочуть уточнити місце перебування актора.
Читайте також Загрожують нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" понад 30 російських артистів
Наразі Мітича немає у "чорному списку". Мінкульт зауважив, що у перелік можна вносити не тільки російських артистів.
Діячі культури з цього списку не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції.
Що відомо про Мітича
- Актор став популярним у 1960 роках як виконавець ролей індіанців у вестернах. Наприклад, він грав роль Чингачгука – героя творів Джеймса Фенімора Купера.
- Однак Мітич є симпатиком бойовиків та окупантів.
- Зокрема, у 2019 році він їздив до окупованого Донецька, а у 2017 році – приїжджав до окупованого Севастополя на кінофорум "Золотий витязь".
Гойко Мітич / Кадр з фільму
Що треба знати про "чорний список" Мінкульту
- "Чорний список" артистів Мінкульт створив у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.
- З 21 жовтня список поповнився на 14 акторів. Нещодавно туди потрапили ще 32 артисти.
- До переліку також потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв, а репера Моргенштерна додавали у список аж двічі, під різними прізвищами.