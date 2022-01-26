Міноборони анонсувало навчання за участі місцевої влади: про що йде мова

Олексій Резніков заявив, що Сили територіальної оборони проведуть навчання за участі голів органів влади місцевого самоврядування. Зокрема їх навчатимуть взаємодіяти з військовими.

Очільник міністерства пояснив, що навчання проведуть на Сході, Півночі, Півдні та на Заході. Про це міністр розповів на засіданні уряду 26 січня.

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Резніков анонсував навчання за участь місцевої влади

Будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України,

– пояснив міністр.

Очільник Міноборони анонсував, що навчання заплановані в лютому. Навчання на Сході, Півночі, Півдні та Заході відбуватиметься почергово.

Також міністр оборони заявив, що також провели нараду щодо системи підготовки громадян. Вирішили запропонувати проєкт акту, що запустить цю діяльність.

Олексій Резінков пригадав, що "робота над розгортанням сил територіальної оборони триває буквально цілодобово".

Коротко про Сили територіальної оборони

З 1 січня 2022 року вступив у дію закон Про основи національного спротиву. Визначено, що складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.

У рамках територіальної оборони дозволили створити добровольчі формування територіальних громад, які можуть використовувати власну мисливську зброю.

Сили територіальної оборони входять до складу ЗСУ. Там пояснили, що долучатимуть людей, які служили в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Мовилось про професійний та психологічний відбір.

Бійці територіальної оборони Києва розповіли, що останніми днями ледве встигають відповідати на всі дзвінки потенційних захисників столиці. Лише 24 січня до підрозділу подзвонили 40 осіб.

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