Смарт-мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили, що це таке та як вона буде працювати
Джерело:АрміяInform
Після цифрового введення повісток військовозобов'язаним, наступним кроком буде впровадження смарт-мобілізації в Україні. Тепер подати заявку на мобілізацію можна буде легко, зробивши всього два кліки.
Заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко підкреслила важливість рекрутингового підходу, що дозволить кожній людині обирати свій шлях у війську та контролювати його. Вона порівняла цей процес з вибором роботодавця після випуску з вишу.
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Заявка у два кліки
Черногоренко розкрила деталі нового етапу в удосконаленні рекрутингу до Збройних Сил України. За її словами, найбільшою інновацією є можливість подати заявку на мобілізацію всього лише за два кліки. Тепер кожен зможе обрати свій шлях в армії, вибравши конкретну спеціальність, таку як оператор дронів чи артилерист.
Вона підкреслила важливість цього підходу, зазначивши, що коли людина розуміє свій маршрут у війську і може контролювати його шляхом власного вибору, питання щодо електронних повісток втрачає свою актуальність.
Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це – цільовий рекрутинг,
– підкреслила Черногоренко.
Вона також порівняла цей процес із конкуренцією за кращих студентів серед роботодавців. За її словами, ЗСУ на цю мить є найбільшим роботодавцем в країні, що дає їм можливість залучати найкращих фахівців з цивільного сектору.
"До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній", – заявила заступниця.
Наводячи приклад, вона згадала військовослужбовця, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи, та мобілізувався в 47 бригаду ЗСУ.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець категорично виступив проти силової мобілізації. Він зазначив, що у питаннях мобілізації варто керуватися законодавством і додав, що не варто розширювати права ТЦК.
- Відтепер чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. Військово-лікарська комісія має визначити, до якої категорії належить людина, яку раніше визнали "обмежено придатною", адже тепер існує лише "придатний" та "непридатний" до служби.
- На Львівщині ТЦК передав до поліції звернення про понад 2 тисячі ухилянтів. Мовиться про 2 146 осіб, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки. Представники поліції уже розшукали та доставили 1 226 військовозобов'язаних до ТЦК.