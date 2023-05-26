Скільки F-16 потрібно для звільнення України: в Міноборони назвали кількість

Українські пілоти невдовзі розпочнуть навчання на західних винищувачах F-16. У Міноборони України розповіли, скільки літаків потрібно, щоб визволити окуповані території.

Оборонне відомство інформує, що Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16. Мовиться про 48 багатоцільових літаків.

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Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16

У Міністерстві оборони наголошують, що це саме та кількість літаків, яка дозволить Україні вигнати росіян з тимчасово окупованих територій.

4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора,

– мовиться у повідомленні Міноборони.



У Міноборони розповіли, скільки Україні потрібно літаків F-16 / Фото з твітера Міноборони

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