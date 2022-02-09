У Міноборони Польщі назвали те, що може зупинити агресію Путіна
Джерело:TVP Info
Міністр Оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що зупинити агресію очільника Кремля Володимира Путіна може лише твердість Зааходу. Для цього, за його словами, потрібно показати Кремлю, що на поступки ніхто не піде.
За словами Маріуша Блащака, покійний президент Польщі Лех Качинський попереджав про апетити Кремля ще під час агресії Росії проти Грузії в 2008 році. Після Грузії й України, за словами політика, будуть країни Балтії та Польща.
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Захід повинен бути єдиним
Матеуш Блащак наголосив на тому, що ситуація на кордоні України та Росії не є приреченою, Однак незалежність та суверенність України є тим, у чому також зацікавлена Польща. Причиною цього є те, що кремлівські "апетити" можуть значно розширитися, якщо Захід допустить вторгнення до України.
У наших національних інтересах, щоб Україна була суверенною і незалежною державою. Тому ми його зміцнюємо. Таким чином ми знімаємо загрозу з нашої країни,
– заявив Блащак.
Також міністр оборони Польщі наголосив на тому, що Захід має бути єдиним у протидії агресії Кремля й твердо стояти на своїй позиції.
"Уже в 2008 році пізно Президент Лех Качинський говорив у Тбілісі про відродження Російської імперії та попередив, що сьогодні Грузія, завтра Україна, а пізніше країни Балтії та Польща", – додав Блащак.
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