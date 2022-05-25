У Міноборони пояснили, чому Путін спростив видачу паспортів на окупованих Херсонщині й Запоріжжі
25 травня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Сьогодні стало відомо, що головний агресор Росії – Путін – підписав відповідний указ, який спрощує видачу російських паспортів українцям на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами.
Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі національного марафону новин. повідомляє 24 канал.
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